Полиция пришла с обыском в дом "школьного стрелка" в Ивантеевке

05 сентября 2017, 18:39
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Следователи и сотрудники полиции проводят обыск в квартире ученика, который устроил стрельбу в школе № 1 подмосковной Ивантеевки, сообщает ТАСС. Оперативники уголовного розыска приехали в квартиру дома на улице Толмачева, где живет подросток.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что по месту жительства школьника начался обыск.
Утром 5 сентября 15-летний подросток устроил стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке. Помимо пневматического оружия, он смог пронести в образовательное учреждение несколько взрывпакетов.
В результате инцидента пострадали четыре человека, включая учительницу информатики. Ее подросток ударил топориком для разделки мяса, а затем обстрелял.
Известно, что подросток готовил нападение заранее. Он вел дневник, где записывал свои планы, а также страницу в социальных сетях, где назвал дату планируемой атаки.
По факту происшествия возбуждены два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Хулиганство". Правоохранители выясняют, каким образом ученику удалось пронести оружие в школу.
Все подробности об инциденте и его последствиях читайте в тексте портала Москва 24. Подборку похожих инцидентов в российских и зарубежных школах можно найти здесь.
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