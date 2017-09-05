Полиция пришла с обыском в дом "школьного стрелка" в Ивантеевке

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следователи и сотрудники полиции проводят обыск в квартире ученика, который устроил стрельбу в школе № 1 подмосковной Ивантеевки, сообщает ТАСС. Оперативники уголовного розыска приехали в квартиру дома на улице Толмачева, где живет подросток.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что по месту жительства школьника начался обыск.

Утром 5 сентября 15-летний подросток устроил стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке. Помимо пневматического оружия, он смог пронести в образовательное учреждение несколько взрывпакетов.

В результате инцидента пострадали четыре человека, включая учительницу информатики. Ее подросток ударил топориком для разделки мяса, а затем обстрелял.

Известно, что подросток готовил нападение заранее. Он вел дневник, где записывал свои планы, а также страницу в социальных сетях, где назвал дату планируемой атаки.

По факту происшествия возбуждены два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Хулиганство". Правоохранители выясняют, каким образом ученику удалось пронести оружие в школу.

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