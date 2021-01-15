В Дагестане няню приговорили к 8 годам тюрьмы за случайное убийство ребенка

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В Дагестане няню приговорили к тюремному заключению за случайное убийство ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Дербентского городского суда.

В результате девушку 1996 года рождения отправили в колонию общего режима на восемь лет. Согласно материалам дела, в мае 2019 года подсудимая договорилась со своей знакомой, живущей Москве, что за оплату будет присматривать за ее трехлетней дочерью.

Позднее няня стала систематически избивать ребенка, а также грубо с ним обращаться. 2 декабря 2019 года женщина зашла на кухню и заметила, что девочка забралась за сладостями за верхнюю полку кухонного шкафа.

Няня разозлилась на ребенка и столкнула его на пол. После падения девочка снова попробовала достать сладости, однако девушка снова проявила к ней силу.

В итоге девочка ударилась головой и перестала подавать признаки жизни. Обвиняемая признала свою вину на суде и раскаялась в содеянном. Няня объясняла свои действия воспитательной целью.

Ранее суд в Архангельской области вынес приговор учительнице за унижение детей. Помимо обязательных работ, суд на 1,5 года лишил женщину права заниматься педагогической деятельностью.