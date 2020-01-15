Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:39

В Калининграде судят писателя за рассказ о Сталине и Гитлере

суды общество

Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на жителя Калининграда за сатирический рассказ о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Главные герои произведения – Иосиф Сталин и Адольф Гитлер, которые встречаются в аду и обсуждают войну, репрессии и диктатуру. Рассказ был опубликован в социальных сетях в 2018 году. Позднее свое сатирическое фэнтези автор удалил.

Адвокат Мария Бонцлер заявила, что обвинение писателя в реабилитации нацизма – первый подобный случай в России. "Судить писателя из-за того, что говорят его герои, причем давно умершие и сугубо отрицательные, я думаю, это огромная глупость", – отметила она.

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Александра Верховского, схожие ситуации возникали в Германии. "До Верховного суда дошла история про антифашиста, который был осужден за антифашистскую карикутуру, где свастику выбрасывали в урну", – рассказал правозащитник.

В декабре минувшего года Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма.

Авторами закона выступили члены комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, вице-спикером нижней палаты парламента Петром Толстым и председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика