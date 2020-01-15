В Калининграде судят писателя за рассказ о Сталине и Гитлере

Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на жителя Калининграда за сатирический рассказ о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Главные герои произведения – Иосиф Сталин и Адольф Гитлер, которые встречаются в аду и обсуждают войну, репрессии и диктатуру. Рассказ был опубликован в социальных сетях в 2018 году. Позднее свое сатирическое фэнтези автор удалил.

Адвокат Мария Бонцлер заявила, что обвинение писателя в реабилитации нацизма – первый подобный случай в России. "Судить писателя из-за того, что говорят его герои, причем давно умершие и сугубо отрицательные, я думаю, это огромная глупость", – отметила она.

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Александра Верховского, схожие ситуации возникали в Германии. "До Верховного суда дошла история про антифашиста, который был осужден за антифашистскую карикутуру, где свастику выбрасывали в урну", – рассказал правозащитник.

В декабре минувшего года Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма.

Авторами закона выступили члены комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, вице-спикером нижней палаты парламента Петром Толстым и председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

