Эксперт объяснил отказ арестованных украинских моряков давать показания

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Отказ задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков давать показания в суде прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По мнению эксперта, заявления украинских военных свидетельствует о том, что такая позиция была подготовлена заранее. Оленченко напомнил, что моряки отказались давать показания, сославшись на 17-ю статью Женевской конвенции. "Но она говорит не в пользу украинских властей, она говорит о том, что украинские военнослужащие действовали с военными целями", – пояснил ученый в беседе с RT.

В результате подсудимые сами загнали себя в ловушку, считает Оленченко. По его словам, "раз они себя объявляют под юрисдикцией Женевской конвенции, она говорит о военнопленных, а военнопленные возникают в результате военных действий". Тем самым, подчеркнул эксперт, моряки заранее признают, что их "поход" носил военный характер.

В настоящее время украинским военным предъявлены обвинения в нарушении российской границы. Однако Оленченко не исключил, что своими заявлениями арестованные моряки "создают основания для того, чтобы им предъявили обвинения в военной провокации на российско-украинской границе".

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд столицы отказался передать в военный суд вопрос о продлении ареста украинским морякам. На этом настаивали адвокаты подсудимых на том основании, что украинские моряки считают себя военнопленными.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за незаконное пересечение морской границы РФ. 24 украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы по предварительному сговору. По решению суда они были арестованы до 25 января 2019 года.

12 января стало известно, что срок следствия по делу арестованных украинских моряков продлили до 25 мая. Более того, представители следствия ходатайствуют о продлении срока ареста обвиняемым еще на три месяца – до 26 апреля.