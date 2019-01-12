Срок следствия по делу арестованных украинских моряков продлили

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Срок предварительного следствия по делу арестованных украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы, продлен до 25 мая, сообщает ТАСС.

Помимо этого, следствие настаивает на продлении срока ареста обвиняемым еще на три месяца – до 26 апреля.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских военных корабля, которые незаконно пересекли границу РФ в Керченском проливе. Суд арестовал всех находившихся на судах 24 моряков до 25 января. Им предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

В конце ноября 21 украинского моряка перевезли в московский СИЗО "Лефортово", а еще троих, которые были ранены, доставили в больницу столичного СИЗО "Матросская тишина". Со слов адвокатов, арестованные заявили, что считают себя военнопленными, и отказались от дачи показаний.

Планы Киева обсудить ситуацию с задержанными моряками на заседании Межпарламентского совета Украина – НАТО в Госдуме назвали попыткой политизировать "чисто уголовный вопрос".