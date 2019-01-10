Следствие просит продлить арест задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Фото: ТАСС/Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым

Следствие обратилось в Лефортовский суд столицы с ходатайством продлить срок ареста украинским морякам, задержанным в ноябре в районе Керченского пролива. Ожидается, что суд рассмотрит эту просьбу на следующей неделе, сообщил адвокат Илья Новиков, который представляет интересы командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка.

"Ряд адвокатов уже извещены на 15 января. По другим дням у меня информации нет, но думаю, что судебные слушания пройдут в течение нескольких дней", − цитирует адвоката Интерфакс. При этом Новиков отметил, что точные даты назвать трудно, так как "обязательно найдется кто-то, у кого другой процесс, кто попросит о переносе".

По словам адвоката, защита ожидает, что материалы по делу каждого из украинских моряков будут рассматривать раздельно. "Обычно Лефортовский суд эти правила соблюдает", − отметил Новиков.

В пресс-службе Лефортовского суда уточнили, что суд пока не получал материалы о продлении срока ареста украинским военным.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских военных корабля, которые незаконно пересекли границу РФ в Керченском проливе. Суд арестовал всех находившихся на судах 24 моряков до 25 января. Им предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

В конце ноября 21 украинского моряка перевезли в московский СИЗО "Лефортово", а еще троих, которые были ранены, доставили в больницу столичного СИЗО "Матросская тишина". Со слов адвокатов, арестованные заявили, что считают себя военнопленными, и отказались от дачи показаний.

Планы Киева обсудить ситуацию с задержанными моряками на заседании Межпарламентского совета Украина – НАТО в Госдуме назвали попыткой политизировать "чисто уголовный вопрос".