Вопрос о продлении ареста украинским морякам отказались передать в военный суд

Лефортовский суд Москвы отказался передать в военный суд вопрос о продлении ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Об этом ходатайствовала защита подсудимых.
"Суд отказался удовлетворить заявленное нами ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд (МГВС)", – сообщил Интерфаксу адвокат Николай Полозов, который представляет интересы командира моряков Дениса Гриценко. По словам адвоката, украинские моряки являются военнопленными, поэтому решение по поводу их ареста должен принимать именно военный суд.
25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, которые незаконно пересекли морскую границу РФ. Экипажам этих судов – 24 украинским морякам – предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Суд арестовал их до 25 января 2019 года.
В конце ноября 21 моряка перевезли в московский СИЗО "Лефортово". Еще троих, которые были ранены, доставили в больницу "Матросской тишины". Со слов адвокатов, украинские моряки считают себя военнопленными и не желают давать показания.
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