Прокуратура потребовала взыскать 300 млн рублей с фигуранта дела НПО имени Лавочкина

14 августа, 19:42
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Подмосковная прокуратура потребовала взыскать с адвоката Игоря Третьякова более 300 миллионов рублей, похищенных в НПО имени Лавочкина под видом оказания адвокатских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
По данным пресс-службы, прокуратура Московской области обратилась в Арбитражный суд региона с требованием признать недействительными договора на оказание юридических услуг между Третьяковым и НПО имени Лавочкина. "Прокуратурой заявлено требование о взыскании с адвоката неосновательного обогащения в размере более 300 миллионов рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами", − пояснили в пресс-службе.
Как показала прокурорская проверка, отметили в ведомстве, адвокат на самом деле не оказывал предприятию юридических никаких услуг.
Накануне гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского повторно арестовали за хищение 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос".
В деле об этом крупном хищении − три фигуранта: Сергей Лемешевский, Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков. Как считают следователи, они украли у "Роскосмоса" около 330 миллионов рублей под видом услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры".
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