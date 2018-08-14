Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

14 августа, 19:42

Прокуратура потребовала взыскать 300 млн рублей с фигуранта дела НПО имени Лавочкина

суды деньги

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Подмосковная прокуратура потребовала взыскать с адвоката Игоря Третьякова более 300 миллионов рублей, похищенных в НПО имени Лавочкина под видом оказания адвокатских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным пресс-службы, прокуратура Московской области обратилась в Арбитражный суд региона с требованием признать недействительными договора на оказание юридических услуг между Третьяковым и НПО имени Лавочкина. "Прокуратурой заявлено требование о взыскании с адвоката неосновательного обогащения в размере более 300 миллионов рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами", − пояснили в пресс-службе.

Как показала прокурорская проверка, отметили в ведомстве, адвокат на самом деле не оказывал предприятию юридических никаких услуг.

Накануне гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского повторно арестовали за хищение 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос".

В деле об этом крупном хищении − три фигуранта: Сергей Лемешевский, Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков. Как считают следователи, они украли у "Роскосмоса" около 330 миллионов рублей под видом услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать