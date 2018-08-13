Гендиректор НПО имени Лавочкина повторно арестован за хищение 330 млн рублей

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Бабушкинский районный суд Москвы постановил повторно арестовать гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Его обвиняют в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".

По решению судьи Антона Мартыненко, ходатайство следствия частично удовлетворили, избрав в отношении Лемешевского меру пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемый останется по арестом до 19 сентября, уточняет Агентство "Москва".

В ходе заседания следователь рекомендовал арестовать Лемешевского до 20 сентября, утверждая. что иначе тот может скрыться от суда и попытаться оказать давление на сотрудников НПО имени Лавочкина.

При этом сам Лемешевский подчеркнул, что не смог бы повлиять на сотрудников предприятия, так как уже подал заявление об увольнении с поста гендиректора.

7 августа Мосгорсуд отправил на пересмотр решение об аресте бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина, установив ему срок содержания под стражей по 13 августа.

По делу о крупном хищении у "Роскосмоса", помимо Сергея Лемешевского, проходят Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков.

По данным следствия, фигуранты дела украли у госкорпорации около 330 миллионов рублей через услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры".