Суд отправил на пересмотр решение об аресте бывшего гендиректора НПО им. Лавочкина

Фото: Агентсто "Москва"/Андрей Никеричев

Постановление Бабушкинского районного суда об избрании меры пресечения бывшему гендиректору НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому отменено. Такое решение принял Мосгорсуд.

Лемешевского, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, установили срок содержания под стражей до 13 августа, передает ТАСС.

"Материал в отношении Лемешевского отменить, вернуть в тот же суд на новое рассмотрение", – сказал судья.

До этого Лемешевский был отправлен под арест на срок до 19 сентября.

Защита просила избрать обвиняемому домашний арест.

На внеочередном заседании совета директоров НПО имени Лавочкина решили досрочно лишить Лемешевского полномочий генерального директора с 3 августа.

Ранее сообщалось, что по делу о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса" арестованы Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова.

Всего в деле трое фигурантов, включая председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры", адвоката Игоря Третьякова. О его задержании сообщали 29 июля.

По версии следствия, они похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договоры с адвокатской контрой на оказание юридических услуг. Реально же работу проделывали штатные юристы НПО. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 миллионов рублей.