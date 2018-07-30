Защита обвиняемого в хищении у "Роскосмоса" Лемешевского обжаловала арест

30 июля, 13:40
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Защита гендиректора АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина" Сергея Лемешевского обжаловала решение об его аресте на два месяца по делу о хищениях 330 миллионов рублей у "Роскосмоса", сообщил адвокат Иван Тучков.
"Я обжаловал постановление Бабушкинского суда Москвы об аресте моего подзащитного", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что по делу арестованы Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова. Оба останутся под стражей до 19 сентября.
Всего в деле трое фигурантов, включая председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры", адвоката Игоря Третьякова. О его задержании сообщали 29 июля.
По версии следствия, они похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договоры с адвокатской контрой на оказание юридических услуг. Реально же работу проделывали штатные юристы НПО. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 миллионов рублей.
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