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Происшествия

31 июля, 07:31

Арестованного за хищение главу НПО им. Лавочкина исключат из совета директоров

происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, которого арестовали по обвинению в хищении более 330 миллионов рублей, исключат из совета директоров предприятия, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Представители госкорпорации уточнили, что дата и время внеочередного собрания для рассмотрения этого вопроса пока неизвестны, отмечает ТАСС.

Кроме того, "Роскосмос" намерен объявить результаты проверки предприятия 3 августа.

По делу о хищении арестованы Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова. Они останутся под стражей до 19 сентября.

Всего в деле трое фигурантов, включая председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры", адвоката Игоря Третьякова. О его задержании сообщали 29 июля.

По версии следствия, они похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договоры с адвокатской контрой на оказание юридических услуг. Реально же работу проделывали штатные юристы НПО.

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