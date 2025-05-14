Суд избрал меру пресечения напавшему на мужчину в подмосковном волонтерском центре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на сотрудника волонтерского центра в подмосковном Протвине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

До 12 июля 2025 года мужчине запрещено покидать место проживания в период с 22:00 до 06:00, а также общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и выходить в Сеть.

"На подозреваемого также возложена обязанность своевременно являться по вызовам дознавателя и в суд", – говорится в сообщении.

Ранее следователи установили, что 11 мая мужчина, будучи в нетрезвом виде, зашел в штаб волонтерского общественного движения и без причины напал на сотрудника, из-за чего тот получил травмы. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, злоумышленник 1983 года рождения приходил в этот центр с угрозами и до инцидента.

