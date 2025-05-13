В Подмосковье СК завел дело после нападения на волонтерский центр

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения на волонтерский центр. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

Ранее в СМИ появилась информация о свершении хулиганских действий и причинении травм волонтеру. Ведомство выяснило, что 11 мая злоумышленник в нетрезвом виде зашел в штаб волонтерского общественного движения в Протвине и без причины напал на сотрудника, в результате чего последний получил травмы.

Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщает телеканал "360", в распоряжении которого оказалась видеозапись нападения на волонтерский центр, злоумышленник пришел в штаб по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации, представившись "работником прокуратуры и ЧК НКВД". Когда мужчину попросили выйти, он напал на одного из сотрудников.

"Пострадавшему требуется помощь врачей, сейчас решается вопрос о его госпитализации", – отметил телеканал.

По предварительным данным, злоумышленник и ранее приходил в волонтерский центр с угрозами. При этом, как выяснил телеканал со ссылкой на собственные источники, нападавшим является житель Протвина 1983 года рождения.

Ранее московские полицейские задержали мужчину, который пытался запугать волонтера взрывом пиротехники. По словам представителя МВД России Ирины Волк, женщина занимается волонтерской деятельностью в сфере защиты животных.

В результате действий злоумышленника оказались частично повреждены стекла подъезда. Также мужчина оставил нецензурные надписи с угрозами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме.

