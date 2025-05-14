В Башкирии у женщины изъяли в доход государства золотой браслет Cartier

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Уфимский районный суд конфисковал у жительницы Челябинской области золотой браслет Cartier в доход государства, передает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В судебной инстанции уточнили, что в декабре 2024 года женщина купила украшение стоимостью более 1,38 миллиона рублей в одноименном магазине в торговом центре Эмиратов в Дубае. Однако по прилете в Уфу она не заполнила декларацию на браслет и, надев его на руку, направилась через "зеленый" коридор, намереваясь незаконно вывезти товар через таможенную границу ЕАЭС.

Таким образом женщина хотела сэкономить на таможенных пошлинах, которые на тот момент составили бы около 99 тысяч рублей. Причем она полностью осознавала, что совершает преступление.

Уже в ходе судебного заседания злоумышленница призналась в содеянном и попросила прекратить дело с назначением судебного штрафа. Она также хотела вернуть купленный ювелирный браслет. Но ей вменили обвинение в контрабанде и предписали выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.

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