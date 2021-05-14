Суд арестовал бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина

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Саранский суд заключил под стражу экс-заместителя председателя правительства Мордовии, министра целевых программ Алексея Меркушкина. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по региону.

Уточняется, что Меркушкин обвиняется в даче взятки в размере 7 миллионов рублей.

"Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алексея Меркушкина задержали в столичном аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск.

Задержание проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Мордовии.

