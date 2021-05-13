Сына экс-губернатора Самарской области задержали в аэропорту Шереметьево

13 мая, 23:04
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В столичном аэропорту Шереметьево задержан Алексей Меркушкин, сын бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Об этом глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале.
"Да, мои источники подтверждают: Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск", – сообщил Хинштейн.
Задержание проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Мордовии. Мужчину подозревают в даче взятки начальнику республиканского отделения ЦБ Александру Тренькину.
Хинштейн отметил, что сейчас Меркушкина-младшего везут в Мордовию, где ему будет предъявлено обвинение.
Депутат напомнил, что еще месяц назад направлял запрос генеральному прокурору о непринятии мер в отношении Меркушкина, хотя улики, указывающие на его причастность к этому и другим преступлениям, были.
Ранее по делу о взятках арестовали главу алтайского Минздрава Сергея Коваленко. Уголовное дело также возбуждено в отношении помощника министра Рустама Туюнчекова. По предварительным данным, фигуранты неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей.
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