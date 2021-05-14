Задержание бывшего зампреда правительства Мордовии подтвердили в СК

10:14
Фото: sledcom.ru
Бывшего заместителя председателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина задержали по подозрению в даче взятки. Данную информацию подтвердил Следственный комитет России, сообщает RT. На официальном YouTube-канале СК РФ разместили соответствующее видео.
"По поручению следователя СУ СК России по Республике Мордовия при попытке пересечения границы РФ сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД задержан бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия – министр целевых программ Алексей Меркушкин", – говорится в сообщении.
Согласно информации следствия, Меркушкин, являющийся фактическим акционером ОАО КБ "Мордовпромстройбанк", в 2015 году вместе с председателем совета директоров банка и другим акционером банка передали управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центробанка России взятку в размере более 7 миллионов рублей.
Уточняется, что деньги передавались для того, чтобы отозвать предписание по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли повлечь за собой лишение лицензии.
Ранее сообщалось, что Алексея Меркушкина задержали в столичном аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск.
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