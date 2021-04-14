Экс-помощник полпреда в УрФО осужден на 12,5 года колонии за госизмену

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Мосгорсуд назначил 12,5 года колонии бывшему помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву за госизмену. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Воробьев также лишен классного чина "действительный государственный советник РФ 3-го класса", – сказал собеседник агентства.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "секретно". Как уточняется, прокурор просил назначить Воробьеву 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, а также штраф.

Воробьев был задержан по подозрению в госизмене в июле 2019 года. В суде он заявил, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Александр Воробьев с 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области, а в 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года Воробьев управлял аппаратом помощника президента РФ Николая Цуканова, а через полгода стал его помощником.

Ранее супруги Константин Антонец и его жена Антонина Зимина были признаны виновными в госизмене и получили 12,5 и 13 лет колонии. Отмечалось, что муж и жена раскрыли информацию о сотруднике ФСБ латвийским спецслужбам во время свадьбы в 2015 году.