Суд арестовал советника главы Минэкономразвития Пущина

Советник министра экономического развития Павел Пущин арестован по делу о взяточничестве. Решением Басманного суда Москвы он будет находиться под стражей два месяца – до 12 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным суда, Пущину вменяется получение взятки в особо крупном размере. Ранее по этому же делу суд арестовал замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича. Ему вменяется организация передачи взятки в особо крупном размере.

Обвиняемый вину не признал. Он заявил, что не видел материалы оперативно-розыскных мероприятий, и не знает, насколько они доказывают его участие.

По словам адвоката, нет никаких доказательств, кроме показаний одного свидетеля, Александра Дворецкого, "доводы которого ничем не подтверждаются".

Дворецкий – бывший директор рязанского предприятия "Детское питание".