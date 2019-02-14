Суд арестовал советника главы Минэкономразвития Пущина

Советник министра экономического развития Павел Пущин арестован по делу о взяточничестве. Решением Басманного суда Москвы он будет находиться под стражей два месяца – до 12 апреля, сообщает РИА Новости.
По данным суда, Пущину вменяется получение взятки в особо крупном размере. Ранее по этому же делу суд арестовал замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича. Ему вменяется организация передачи взятки в особо крупном размере.
Обвиняемый вину не признал. Он заявил, что не видел материалы оперативно-розыскных мероприятий, и не знает, насколько они доказывают его участие.
По словам адвоката, нет никаких доказательств, кроме показаний одного свидетеля, Александра Дворецкого, "доводы которого ничем не подтверждаются".
Дворецкий – бывший директор рязанского предприятия "Детское питание".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.