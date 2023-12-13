В Подмосковье мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за хищение квартиры и убийство хозяина

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В Подмосковье мужчину приговорили к 15 годам 3 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года за хищение квартиры и убийство ее собственника. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Владимира Шелягина признали виновным по статьям УК РФ за мошенничество, подстрекательство и пособничество в убийстве 49-летнего мужчины.

По данным следствия, в сентябре 2017 года осужденный с соучастниками завладели квартирой жителя в подмосковном Егорьевске. Чтобы скрыть следы преступления, они решили вывезти бывшего хозяина квартиры в Ставропольский край для его постоянного проживания. После отказа потерпевшего оставаться в другом регионе РФ злоумышленники отвезли его в Ростовскую область, после чего убили 49-летнего мужчину. Затем они продали квартиру жертвы.

Ранее экс-кандидата в мэры Звенигорода Александра Дмитравцова приговорили к 19 годам колонии за двойное убийство, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, кражу, а также угрозу убийством.

Мужчина в 2020 году из-за личных отношений убил двух своих знакомых в Подмосковье и украл у них имущество на 150 тысяч рублей.

"Московский патруль": мужчину приговорили к пожизненному сроку за убийство родителей