Экс-кандидата в мэры Звенигорода приговорили к 19 годам колонии за двойное убийство

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд в Подмосковье приговорил экс-кандидата в мэры Звенигорода Александра Дмитравцова к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев за убийство двух человек. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Его признали виновным по статьям УК РФ за убийство, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, кражу, а также угрозу убийством.

Сообщается, что подсудимый осенью 2020 года из-за личных отношений спланировал убийство двух своих знакомых из огнестрельного оружия. Мужчина предложил им встретиться в Одинцовском городском округе для якобы ведения переговоров о продаже его земельного участка.

Во время встречи Дмитравцов несколько раз выстрелил из оружия и избил знакомых твердым тупым предметом. От полученных травм потерпевшие сразу скончались. Злоумышленник также похитил имущество у своих жертв на сумму около 150 тысяч рублей.



Кроме того, Дмитравцов под угрозой убийства заставил еще одного знакомого помочь спрятать тела. Они поместили трупы мужчин в кузов машины, вывезли их в деревню Ивашково и сбросили тела в колодец.



Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда на сумму более 8,7 миллиона рублей.

Ранее суд в Тульской области приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который в 2020 году убил пятилетнего пасынка.

Злоумышленник разозлился на непослушание ребенка, избил его, а ночью обнаружил, что тот мертв. Позже он закопал тело в лесу. Весной 2023 года следователи получили информацию, на основании которой и задержали подозреваемого.

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