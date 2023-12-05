Убийцу 5-летнего пасынка в Тульской области осудили на 17 лет колонии

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Суд в Тульской области приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который в 2020 году убил пятилетнего пасынка. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СУ СК РФ.

По информации следствия, 33-летняя мать погибшего мальчика с 2020 по 2022 год жила с 28-летним сожителем на территории Богородицкого района в арендуемом ими доме.

Уточняется, что в октябре она уехала на неделю и оставила своего пятилетнего ребенка с сожителем. Мужчина разозлился на непослушание ребенка, избил его, а ночью обнаружил, что тот мертв.

В сообщении добавили, что, испугавшись последствий, он завернул тело в плед и закопал его в лесу. Весной 2023 года следователи получили информацию, на основании которой задержали подозреваемого.

Отмечается, что мужчина сознался в содеянном на допросе, а также подробно рассказал, как убил ребенка и где его закопал. Действия матери следственные органы не комментируют.

Однако РИА Новости со ссылкой на источник передает, что мужчина после приезда женщины сказал ей, что ребенок умер в результате случайности, но она все равно догадывалась о его виновности.

Кроме того, в Тульской области завели уголовное дело в связи с убийством годовалого ребенка. По информации следователей, его тело с ножевым ранением нашли 4 декабря в квартире в Ленинском районе.

Ранее женщина, которая убила младенца 44 ударами ножом в поезде на Московском центральном кольце сразу после родов, получила три года колонии. Приговор вынес Лефортовский суд Москвы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

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