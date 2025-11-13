Глава пресс-службы петербургского ГУ МВД отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Начальнику управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеславу Степченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по делу о получении взяток. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Таким образом инстанция отказала следователям и прокурору в их ходатайстве об аресте злоумышленника. Сам Степченко просил о домашнем аресте, а его правозащитник настаивал на запрете определенных действий.

Срок нахождения Степченко под домашним арестом составит 1 месяц 23 суток. Во время судебного заседания он признал вину и согласился с материалами дела. Однако обвиняемый утверждал, что в работе с журналистами исходил из интересов ведомства, а полученные деньги использовал в служебных целях – на представительские расходы.

Пост начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Степченко занимал около 20 лет. После ареста он написал рапорт об увольнении и сдал служебное удостоверение.

О задержании Степченко и администратора новостного канала "Конкретно.ру" в Санкт-Петербурге стало известно 12 ноября. По версии СК, последний с 2022 года давал представителю МВД взятки за передачу ежедневных сводок о происшествиях и кадров к этим событиями.

Всего полицейский получил не менее 660 тысяч рублей. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки, а 65-летнему администратору новостного канала – в даче взятки. По месту жительства последнего были проведены обыски, в рамках которых были изъяты устройства, содержащие сводки происшествий.

Также мужчин обвиняют в разработке и обеспечении работы ресурса для незаконного хранения и передачи сведений, которые содержат конфиденциальные данные. Администратору новостного канала в конце октября была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

