Директор турфирмы, чьи туристы погибли на Камчатке, получил 4 года колонии

Фото: прокуратура Камчатского края

Камчатский суд приговорил директора новосибирской турфирмы ООО "Экстрим тайм" Андрея Степанова, организовавшего поход на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, во время которого погибли девять человек, к четырем годам лишения свободы. Его признали виновным по части 3 статьи 238 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Установлено, что Степанов знал о закрытии для посещения и запрете проведения туров на вулкане Ключевская Сопка. В интернете он опубликовал рекламу об организации восхождения на природный объект.

С марта по август 2022 года десять граждан из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского края, откликнулись на предложение, заключили с турфирмой договор и отдали за услуги в общей сложности порядка одного миллиона рублей.

Согласно условиям туристы сами приехали на Камчатку, разместились, а потом прошли инструктаж с нанятыми Степановым проводниками Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко.

Туристический поход начался 30 августа 2022 года без разрешения парка на посещение, по неутвержденному маршруту и в сопровождении неквалифицированных проводников, в условиях повышенной сложности.

3 сентября 2022 года на высоте четырех тысяч метров два туриста почувствовали себя плохо. Вместе с Алабугиным они спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь.

Мищенко и восемь туристов продолжили подъем до высоты 4,4 тысячи метров. Преодолеть ее они не смогли и решили вернуться. По пути назад они сорвались с ледового склона. В результате один человек погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Из-за мороза семь туристов и проводник скончались от переохлаждения.

На поиск туристов и сопровождающих отправились спасатели, операция длилась несколько дней из-за плохой погоды и сложного рельефа местности. В итоге с высоты 3,3 тысячи метров эвакуировали второго проводника и двух туристов, которые ожидали окончания тура в базовом лагере.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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