Московские суды закрылись для посетителей из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Московские суды повторно закрыли для посетителей и работников СМИ из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

"Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен. Процессуальные документы граждане могут подать, воспользовавшись услугами почтовой связи или же личным кабинетом единого информационного портала судов общей юрисдикции города", – сказала она.

Солопова подчеркнула, что временно ограничен доступ в здания судов лицам, которые не являются участниками процессов, в том числе представителям СМИ.

"Мы продолжаем рассматривать все имеющиеся дела, но в здание суда проходят именно участники разбирательств для реализации своих прав на судебную защиту", – сказала она.

За последние сутки в России выявили 13 868 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 4 618 случаев, на Санкт-Петербург – 557.

Всего в РФ выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия на сегодняшний день имеет по COVID-19 больший запас прочности, так как выстроена целая система по борьбе с вирусом. По его словам, жизнь и здоровье населения является абсолютным приоритетом.