Суд приговорил к срокам до 22 лет колонии трех исполнителей убийства Калмановича

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Мосгорсуд приговорил к срокам от 18 до 22 лет колонии строгого режима трех фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает РИА Новости.

В частности, Багаудину Костоеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, Али Белхороеву – на срок 20 лет, Батыру Тумгоеву – на срок 18 лет.

Ранее присяжные признали их виновными, прокуратура просила для подсудимых от 24 лет колонии до пожизненного срока.

Тело бизнесмена Шабтая Фон Калмановича обнаружили 2 ноября 2009 года в Mercedes-Benz 500 на проезжей части Новодевичьего проезда в Москве. Калманович получил около 15 огнестрельных ранений, он скончался на месте от полученных ран. Убийство связывали с переделом сфер влияний между столичными преступными группировками.

По информации СК РФ, Батыр Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда Lada Priora серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь.

Подозреваемых задержали в июне 2019 года. О предполагаемом мотиве убийства ничего не сообщается. Все трое уже были судимы, в том числе по статье "Разбой".