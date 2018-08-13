"Оградила людей от афериста". Волочкова – о приговоре экс-водителю в эфире Москвы 24

Бывшему водителю Анастасии Волочковой дали 3 года условно

Тверской суд огласил приговор бывшему водителю Анастасии Волочковой. Александра Скиртача обвиняли в краже миллионов и мошенничестве, он в ответ заявил, что балерина настаивала на интимной близости, и когда он ей отказал – артистка начала мстить. Суд встал на сторону Волочковой, водителю дали три года условно.

"Мы абсолютно удовлетворены решением суда. Главным было доказать виновность Скиртача и она доказана. Все мои доводы приняты и удовлетворены судом по всем пяти эпизодам, которые были представлены. Причем я хочу подчеркнуть, что мы представили пять из десяти совершенных Скиртачом преступлений", – заявила балерина Анастасия Волочкова телеканалу Москва 24.

Она также подчеркнула, что прежде всего искала в суде справедливости. По словам Волочковой, жертвой мошенников может стать любой публичный человек, поэтому балерина хотела сделать историю публичной, оградив от афериста других людей.

Артистка подчеркнула, что стала не единственной жертвой мошенника, когда она впервые придала инцидент огласке, к ней обратились другие пострадавшие. "Разные были суммы, кого-то на два миллиона рублей обманул, кого-то на 13. У него только официальных долгов перед государством на 50 миллионов рублей", – отметила Волочкова.

Адвокат артистки Татьяна Завьялова отметила, что изначально вся история стала публичной ради того, чтобы мошенник не упоминал в своем резюме работу у балерины.

"Очень бы хотелось, чтобы люди, которые приходят в дома именитых людей, зарабатывающих деньги потом и кровью, десять раз подумали и не путали хозяйский карман со своим", – добавила юрист.

При этом она подчеркнула, что Волочкова изначально не хотела присуждения Скиртачу реального срока, поскольку у него есть маленькие дети. Однако на публичном наказании артистка настаивала. Обжаловать не приговор не планируется, но водителя могут догнать обвинения от других обманутых им людей.

Деньги Скиртач выманивал под различными предлогами. Однажды он даже заживо "похоронил" свою мать, попросив у балерины 200 тысяч рублей. Потом женщину живой и здоровой нашли журналисты. Помимо этого, мужчина выпрашивал деньги на техосмотр, которого не проводил и просто присваивал себе часть гонораров балерины.

Перед заседанием, корреспонденту телеканала удалось поговорить со Скиртачом и он заявил, что не виновен ни в одном из эпизодов.