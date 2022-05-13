В Москве осужден первый фигурант дела о продаже младенцев от суррогатных матерей

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Никулинский суд Москвы приговорил первого фигуранта дела о продаже младенцев от суррогатных матерей иностранцам к 6 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Первым осужденным по этому делу стал переводчик "Росюрконсалтинг" Кирилл Анисимов. По словам адвоката Игоря Трунова, он пошел на сделку со следствием и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

При этом правозащитник считает, что правоотношения, связанные с суррогатным материнством, сложно квалифицировать как торговлю детьми.

"По моему мнению, произошла подмена понятий. Гражданско-правовые отношения по оказанию медицинской помощи квалифицировали по уголовной статье", – заявил Трунов.

В конце июля прошлого года СК предъявил обвинение московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам.

Тогда сообщалось, что следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.

По версии следователей, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.

Также утверждалось, что обвиняемые покупали половые клетки у посторонних женщин и использовали их для оплодотворения с помощью заранее подобранных генетических и суррогатных матерей.