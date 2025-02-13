Покушавшийся на экс-главу МВД ЛНР приговорен к 18 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ЛНР"

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил мужчину, который покушался на экс-главу МВД республики, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЛНР.

Суд выяснил, что 29-летний гражданин РФ Александр Дегтярев в 2023 году был завербован сотрудниками СБУ. Мужчина добровольно собирал данные и сведения, направленные против безопасности РФ, а затем передавал их представителям Украины.



Переданную информацию сотрудники СБУ использовали для взрыва в парикмахерской в Луганске, из-за чего погиб один человек, еще шесть пострадали.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и назначил Дегтяреву наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

Ранее правоохранители задержали жителя ЛНР по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Мужчину подозревали в сборе и передачи СБУ данных о дислокации подразделений российской армии. Против него возбуждено уголовное дело.

