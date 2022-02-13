Сына замглавы МВД Игоря Зубова арестовали на два месяца по делу о взятке

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Самарский районный суд на два месяца арестовал по делу о даче взятки Дениса Зубова – сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"Денису Зубову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – сказал собеседник агентства.
Также под стражу заключены президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор перевалочной нефтебазы ООО "МО НТП" Василий Ермаков.
О задержании Зубова ранее сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, Зубов, Карпов и Ермаков планировали передать офицеру ФСБ взятку в размере 18 миллионов рублей "за общее покровительство", а также ежемесячно платить по 5 миллионов рублей.
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