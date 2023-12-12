12 декабря, 12:48Происшествия
Социолога Кагарлицкого оштрафовали на 600 тыс рублей и освободили в зале суда
Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева (Борис Кагарлицкий признан в РФ иноагентом)
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) виновным в публичных призывах к терроризму, оштрафовал на 600 тысяч рублей и освободил в зале суда. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что суд изначально назначил штраф в размере 800 тысяч рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов на 2 года. Однако наказание смягчили.
Ранее в отношении социолога возбудили дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Причиной для этого, как сообщал Ерохов, стал пост Кагарлицкого о теракте на Керченском мосту в 2022 году.
Позже Сыктывкарский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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