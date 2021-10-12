Суд арестовал на 2 месяца напавшего на одноклассника ученика одной из школ Махачкалы

Фото: dagestan.sledcom.ru

Подростка, напавшего с ножом на одноклассника в одной из школ Махачкалы, арестовали на 2 месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя 2006 года рождения", – говорится в сообщении.

После ознакомления с материалом суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря 2021 года.

11 октября 15-летний ученик школы № 51 ранил ножом сверстника во время драки, от полученных травм пострадавший скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело. Следователи намерены дать оценку действиям руководства образовательного учреждения.