Суд арестовал на 2 месяца напавшего на одноклассника ученика одной из школ Махачкалы

19:51
Фото: dagestan.sledcom.ru
Подростка, напавшего с ножом на одноклассника в одной из школ Махачкалы, арестовали на 2 месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
"В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя 2006 года рождения", – говорится в сообщении.
После ознакомления с материалом суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря 2021 года.
11 октября 15-летний ученик школы № 51 ранил ножом сверстника во время драки, от полученных травм пострадавший скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело. Следователи намерены дать оценку действиям руководства образовательного учреждения.
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