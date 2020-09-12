Суд в Москве арестовал сына депутата Госдумы по делу об избиении

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Фото: duma.gov.ru
Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу Абдулгамида Гаджиева, сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева.
Как сообщили Агентству "Москва" в суде, ему вменяется причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.
Гаджиев был этапирован в Москву из Ростова-на-Дону, где его задержали в четверг. Под стражей он будет содержаться до 24 декабря.
Отец задержанного, уроженец Дагестана Мурад Гаджиев, является депутатом Госдумы с 2011 года. Он входит в комитет по транспорту и строительству.
Внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева ранее был арестован на 12 суток за ДТП в центре Москвы, которое он устроил на Porsche Panamera в пьяном виде.
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