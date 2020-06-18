Суд арестовал на 12 суток Игоря Ишаева, устроившего ДТП в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

Игоря Ишаева, который в пьяном виде устроил ДТП в центре Москвы, арестовали на 12 суток, сообщает Агентство "Москва".

Внук экс-губернатора Хабаровского края за рулем Porsche Panamera столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении машинами, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом.

Транспортные средства получили механические повреждения, обошлось без пострадавших. Выяснилось, что ранее Ишаев был лишен прав.

В суде он заявил, что в момент ДТП он был трезв и выпил две бутылки пива уже после аварии, "чтобы снять стресс". По словам мужчины, причиной ДТП стала "застрявшая на педали газа травмированная нога".