Суд арестовал на 12 суток Игоря Ишаева, устроившего ДТП в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда
Игоря Ишаева, который в пьяном виде устроил ДТП в центре Москвы, арестовали на 12 суток, сообщает Агентство "Москва".
Внук экс-губернатора Хабаровского края за рулем Porsche Panamera столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении машинами, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом.
Транспортные средства получили механические повреждения, обошлось без пострадавших. Выяснилось, что ранее Ишаев был лишен прав.
В суде он заявил, что в момент ДТП он был трезв и выпил две бутылки пива уже после аварии, "чтобы снять стресс". По словам мужчины, причиной ДТП стала "застрявшая на педали газа травмированная нога".
Внук экс-губернатора Хабаровского края рассказал о причине ДТП