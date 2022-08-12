"Скопинского маньяка" просят отправить под домашний арест

Фото: СК РФ

Следствие требует выбрать домашний арест в качестве меры пресечения "скопинскому маньяку" Виктору Мохову, помогавшему скрыть следы убийства. Об этом сообщили в Скопинском районном суде Рязанской области.

"Ходатайство поступило от следователя, домашний арест", – рассказали РИА Новости в суде.

По словам источника, ходатайство поступило в пятницу, 12 августа, в настоящее время идет заседание.

Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что "скопинский маньяк" Виктор Мохов помог спрятать труп убитого в его доме.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

