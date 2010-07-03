Суд заочно арестовал двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
"Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухаммада Наураза Сохты и Юсефа Шарафа Бузугляна заочно", – сказала она.
Они арестованы на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции либо задержания.
В конце ноября 2018 года были заочно арестованы девять граждан Сирии. Позже суд избрал меру пресечения еще двоим фигурантам уголовного дела. Все они объявлены в международный розыск.
Российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 над Сирией. Он рухнул в четырех километрах от границы с Турцией.
Турецкие власти утверждали, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Генеральный штаб России заявил, что самолет границу не пересекал. Это подтвердили данные сирийской ПВО.
Пилот Олег Пешков после катапультирования был расстрелян боевиками с земли. Ему посмертно было присвоено звание Героя России.
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