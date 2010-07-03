Суд заочно арестовал двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова

Фото: Следственный комитет РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухаммада Наураза Сохты и Юсефа Шарафа Бузугляна заочно", – сказала она.

Они арестованы на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции либо задержания.

В конце ноября 2018 года были заочно арестованы девять граждан Сирии. Позже суд избрал меру пресечения еще двоим фигурантам уголовного дела. Все они объявлены в международный розыск.

Российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 над Сирией. Он рухнул в четырех километрах от границы с Турцией.

Турецкие власти утверждали, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Генеральный штаб России заявил, что самолет границу не пересекал. Это подтвердили данные сирийской ПВО.

Пилот Олег Пешков после катапультирования был расстрелян боевиками с земли. Ему посмертно было присвоено звание Героя России.

