Суд заочно арестовал двух причастных к убийству летчика Пешкова в Сирии

Басманный суд столицы заочно арестовал еще двух боевиков по обвинению в убийстве в Сирии в 2015 году пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича. Арестованные также обвиняются в покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.
По ее словам, суд удовлетворил ходатайства следственных органов "об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Манля Амина Муххамада и Абдаллы Умара Абдульгани". Обоих боевиков арестовали сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания их на территории России, уточнила Царева.
Ранее Басманный суд санкционировал заочный арест десяти граждан Сирии в рамках объединенного дела о гибели российских военнослужащих. Фигурантов дела объявили в международный розыск. Им вменяются убийство, надругательство над телами умерших и участие в незаконном формировании.
В ноябре 2018 года СК опубликовал фото и видео с места гибели летчика Олега Пешкова. На кадрах видны обломки воздушных судов со следами от разорвавшихся снарядов. Также запечатлены позиции боевиков, с которых велся огонь по российским военным.
В 2015 году в небе над Сирией турецкий F-16 сбил российский Су-24. Командир экипажа Олег Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Позже ему посмертно присвоили звание Героя России.
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