СК опубликовал фото и видео с места гибели летчика Олега Пешкова

Следственный комитет опубликовал фото и видео с места крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета в Сирии в 2015 году.

На кадрах видны обломки воздушных судов со следами от разорвавшихся снарядов. Также запечатлены позиции боевиков, с которых велся огонь по российским военным.

Расследование уголовного дела об убийстве боевиками пилота российского бомбардировщика СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина продолжается.

Следственный комитет России объявил в международный розыск причастных к преступлениям боевиков. Описанные события произошли в 2015 году на территории Сирии.

Ранее Басманный суд столицы заочно арестовал девятерых сирийцев, которых обвиняют в убийстве российского пилота Олега Пешкова. Об избрании меры пресечения ходатайствовал следователь. Речь идет о Мусе Арафате Халиле Манли, Мусе Али Халиле Манли, Башаре Мухаммаде Манли, Валиде Мухаммаде Манли, Рами Исмате Сулаке, Тареке Наурасе Сохты, Амере Иззате Сохты, Джуме Шрейбы и Абдалле Мохаммеде Джаляле.

Решение о заочном аресте попытались оспорить адвокаты Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Однако Мосгорсуд оставил все без изменений.

Три года назад в небе над Сирией турецкий F-16 сбил российский Су-24. Командир экипажа Олег Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Позже ему посмертно присвоили звание Героя России.

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