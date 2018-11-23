Виновные в гибели российских военных боевики объявлены в международный розыск

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Следственный комитет России объявил причастных к убийствам пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича боевиков в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Боевиков также обвиняют в покушении на жизнь штурмана Су-24 М Константина Мурахтина. Описанные события произошли в 2015 году на территории Сирийской Арабской Республики.

Ранее Басманный суд столицы заочно арестовал девятерых сирийцев, которых обвиняют в убийстве российского пилота Олега Пешкова. Об избрании меры пресечения ходатайствовал следователь. Речь идет о Мусе Арафате Халиле Манли, Мусе Али Халиле Манли, Башаре Мухаммаде Манли, Валиде Мухаммаде Манли, Рами Исмате Сулаке, Тареке Наурасе Сохты, Амере Иззате Сохты, Джуме Шрейбы и Абдалле Мохаммеде Джаляле.

Решение о заочном аресте попытались оспорить адвокаты Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Однако Мосгорсуд оставил все без изменений.

Три года назад в небе над Сирией турецкий F-16 сбил российский Су-24. Командир экипажа Олег Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Позже ему посмертно присвоили звание Героя России.