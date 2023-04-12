Обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер приговорили к 15 годам лишения свободы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве модели Гретты Ведлер Дмитрию Коровину. Он получил 15 лет колонии строгого режима, передает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Коровина осудили по статьям "Убийство", "Кража" и "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

"Вину Коровин признал, в ходе предварительного расследования и судебного следствия давал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений", – говорится в сообщении.

Убийство произошло 24 февраля 2021 года в отеле на улице Смоленской. Злоумышленник ударил модель в лицо, стал ее душить подушкой, а после наступления смерти положил ее тело в чемодан и перевез в Липецк. Он хранил труп Ведлер около года в багажнике автомобиля, а 12 марта прошлого года тело нашли.

Кроме того, он взял на имя погибшей кредит на сумму более 700 тысяч рублей. Также Коровин украл с ее счета 1,5 миллиона рублей.

"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер предстал перед судом

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