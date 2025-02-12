Суд назначил повторную психолого-психиатрическую экспертизу бойцу ММА Ахьядову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Ламберд Ахьядов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Второй Западный окружной военный суд назначил повторную психолого-психиатрическую экспертизу бойцу смешанных единоборств (ММА) Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в убийстве инспектора МАДИ в столичном парке "Зарядье". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В результате судебный процесс будет приостановлен на время прохождения Ахьядовым повторной экспертизы в ФГКУ "111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз" Минобороны РФ.

31 декабря 2022 года подозреваемый нанес сотруднику МАДИ 16 ножевых ранений на парковке в парке "Зарядье". Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Спустя несколько дней Тверской районный суд столицы арестовал Ахьядова.

В декабре 2024 года СК завершил расследование дела и переквалифицировал в теракт.

Ахьядову предъявили обвинения в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, он присягнул на верность "Исламскому государству" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена в России). Ахьядов был завербован в Турции. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Правоохранители уточнили, что обвиняемый хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке, где было много отдыхающих. Однако в темноте он перепутал сотрудника МАДИ с полицейским из-за формы.

