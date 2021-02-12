Приставы обязали хозяина квартиры выселить тараканов на Урале

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В Артемовском судебные приставы обязали местного жителя уничтожить тараканов, которые завелись в его квартире. На мужчину жаловались соседи по дому, говорится на сайте ФССП России по Свердловской области.

"Суд поддержал жильцов дома и обязал хозяина квартиры привести свое жилище в порядок. Судебным приставом-исполнителем Артемовского районного отделения должник был уведомлен о возбуждении исполнительного документа, было выставлено требование и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, однако должник приступать к исполнению решения суда не спешил, на прием к судебному приставу не являлся", – говорится на сайте ведомства.

Позднее мужчина обеспечил доступ в квартиру для дезинсекции сотрудникам Центра дезинфекции.

Позднее приставы, проверяя квартиру, выяснили, что жилье не захламлено мусором, бытовой мусор хранится в отдельном кухонном ведре. Кроме того, при повторном осмотре не было выявлено тараканов.

Ранее россиян предупредили о скорой активизации тараканов. Эксперт посоветовала для защиты от насекомых перекрыть им основные пути. К примеру, поставить сеточки на вентиляционных отверстиях.