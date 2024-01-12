Трамп на заключительном слове в суде заявил о своей невиновности

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Бывший президент США Дональд Трамп воспользовался разрешением на заключительное слово в суде по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Факты таковы: финансовая отчетность безупречна, а выступающих против нас свидетелей нет. Банкам были выплачены все их деньги", – заявил он.

Трамп назвал разбирательство против него "охотой на ведьм". Он заявил, что его преследует "человек, баллотирующийся в президенты", и назвал происходящее в суде мошенничеством в его адрес. По мнению бывшего главы Белого дома, его оппоненты хотят быть уверенными, что он не сможет снова победить, что "отчасти является вмешательством в выборы".

Речь Трампа в суде заняла около пяти минут, уточняет телеканал. Вынесение вердикта по делу ожидается в течение нескольких недель.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд еще в сентябре 2022 года. По версии генпрокурора штата Нью-Йорк, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке.

Ранее стало известно, что иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Противники Трампа уверены, что мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия в 2021 году, что не дает ему права баллотироваться на пост президента.

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