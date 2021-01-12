Врезавшийся в колонну военных автобусов в Подмосковье водитель частично признал вину

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Водитель самосвала Иван Гавриков, врезавшийся в колонну автобусов на Новорижском шоссе, частично признал вину. Об этом сообщили родственники обвиняемого у здания суда в Красногорске.

"Он частично признает вину", – приводит их слова ТАСС.

Уточняется, что от дальнейших комментариев родственники обвиняемого отказались.

Ранее суд арестовал мужчину на два месяца.

ДТП с участием самосвала и военных автобусов произошло на Новорижском шоссе в Подмосковье. Водитель рассказал, что во время поездки стекло машины залепило грязью. Он попытался его отмыть и отвлекся от движения, из-за чего и врезался в колонну военных автобусов.

В Минздраве Московской области сообщили, что в результате инцидента пострадали 43 человека.