Экс-губернатора Белых перевели в больницу СИЗО "Матросская Тишина"

12 января, 14:15
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Экс-глава Кировской области Никита Белых, которого обвиняют во взяточничестве, переведен в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Об этом сообщил адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов.
"Вчера после заседания мой подзащитный в связи с резким ухудшением здоровья был переведен в больницу "Матросской Тишины", – цитирует заявление Грохотова РИА Новости. "На данный момент мы дожидаемся его в суде, куда его доставят из больницы", – добавил представитель защиты.
Ранее зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила СМИ о плохом самочувствии экс-губернатора Кировской области. По ее словам, Белых "передвигается по камере с палочкой, стараясь не наступать на больную ногу". А в конце декабря прошлого года в Пресненский суд пришлось вызвать скорую помощь: медики диагностировали у Белых угрозу инсульта.
Никиту Белых обвиняют в получении взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. В июне 2016 года его задержали с поличным в столичном ресторане, а в марте 2017 года против Белых возбудили новое дело о взятке. Своей вины сам экс-губернатор не признал.
14 ноября 2017 года Белых женился в СИЗО "Лефортово" на Екатерине Рейферт, которая проходит по делу как свидетель. Официальное предложение Белых сделал своей возлюбленной 11 октября, прямо на заседании Пресненского суда.
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