Задержанный в Керченском проливе офицер СБУ отказался от дачи показаний

Фото: ТАСС/Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым

Офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, арестованный после инцидента в Керченском проливе, отказался от дачи показаний. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Юрист рассказал, что его подзащитный воспользовался 51-й статьей Конституции РФ, предоставляющей право не давать показаний против себя.

Также Бадамшин сообщил, что Сорока был ранен при задержании. "Осколком перебит нерв, артерия, мышцы. Предположительно, стрельба велась из АК-630. Смогли сами перебинтоваться, затем их доставили на подошедшие российские корабли", – приводит слова юриста ТАСС. Сейчас военный идет на поправку.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, следовавших из Одессы в Мариуполь. Все находившиеся на судах 24 моряка арестованы за незаконное пересечение границы.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в агрессии и ввел в стране военное положение. Владимир Путин обвинил Киев в провокации и заявил, что таким образом Порошенко пытается повысить свой рейтинг перед президентскими выборами.

