11 ноября, 06:59
Московский суд впервые рассмотрит дело по статье о нарушении военного положения
Фото: depositphotos/JanPietruszka
Останкинский суд Москвы 19 ноября рассмотрит административное дело по статье о нарушении военного положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы инстанции.
Из документов следует, что это первое привлечение к административной ответственности по данной статье. Обвиняемому грозит штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи или арест на срок до 30 суток.
В суде не стали раскрывать личность обвиняемого. Суть претензий также остается скрытой.
