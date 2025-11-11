Московский суд впервые рассмотрит дело по статье о нарушении военного положения

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Останкинский суд Москвы 19 ноября рассмотрит административное дело по статье о нарушении военного положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы инстанции.

Из документов следует, что это первое привлечение к административной ответственности по данной статье. Обвиняемому грозит штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи или арест на срок до 30 суток.

В суде не стали раскрывать личность обвиняемого. Суть претензий также остается скрытой.

Ранее столичный суд запретил боты в Telegram, которые позволяют подделывать голос. С иском обратился прокурор Центрального административного округа Москвы.

Правоохранитель указал на то, что в интернете были выявлены несколько телеграм-ботов, которые предлагают услугу по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона.