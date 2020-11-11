Суд арестовал солдата-срочника, застрелившего трех человек под Воронежем

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В Воронеже арестовали солдата-срочника, застрелившего трех человек на военном аэродроме. Об этом сообщается на официальном сайте Воронежского гарнизонного военного суда.

"По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал подозреваемому Макарову А. М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно", – говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащий Антон Макаров, прикрепленный к военной части под Воронежем, напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц утром в понедельник, 9 ноября.

В результате погибли трое военных, один госпитализирован. По факту произошедшего ЧП возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что причиной нападения на военных мог стать нервный срыв. Сразу же после инцидента было проведено предварительное разбирательство, после которого выяснилось, что между прибывшим офицером и совершившим нападение военнослужащим конфликта не было.