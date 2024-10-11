Лефортовский суд Москвы отправил гендиректора "РАТМ Холдинга" Тарана под домашний арест

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Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест президента и генерального директора "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана, сообщает ТАСС.

Уточняется что, он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве.

Тарана 11 октября задержали в Москве. Говорилось, что с ним работают правоохранители. При этом иных подробностей задержания и уголовного дела не приводилось.

"РАТМ Холдинг" – объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Предприятия расположены в регионах европейской части России и Сибири.

Ранее Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил экс-главе Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю штраф в 2,5 миллиона рублей за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором от руководства завода "Телта".

В рамках уголовного дела также проходят гендиректор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина.